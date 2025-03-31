سباق الهيمنة على الفضاء.. هل تخسر أبل معركتها ضد سبيس إكس؟

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بتفاقم الخلاف بين عملاق التكنولوجيا "أبل" وشركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بشأن الوصول إلى الطيف الترددي اللازم لتشغيل الأقمار الصناعية.

يأتي هذا النزاع في إطار سعي الشركتين إلى تعزيز خدمات الاتصال الفضائي، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكات الخلوية التقليدية.

استثمارات ومصالح متشابكة

استثمرت أبل مليار دولار في شركة Globalstar لدعم خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك ميزة إرسال رسائل الطوارئ عبر هواتف آيفون في المناطق النائية. في المقابل، تعتمد سبيس إكس على شبكة ستارلينك، التي تضم آلاف الأقمار الصناعية، لتوفير إنترنت فضائي عالي السرعة.

خلافات حول الطيف الترددي

تدور المنافسة بين الشركتين حول استغلال الطيف الترددي، وهو المورد المحدود الذي تعتمد عليه شبكات الأقمار الصناعية، ووفقًا للتقرير، حاولت سبيس إكس عرقلة توسع أبل عبر مطالبة الجهات التنظيمية الأمريكية بتأجيل خطط Globalstar، مدعيةً أن أبل لا تستغل الترددات الراديوية المخصصة لها بالشكل الكافي.

تعاون مشروط رغم التوتر

سعت سبيس إكس وT-Mobile سابقًا إلى التعاون مع أبل لتوفير اتصال ستارلينك مباشرة على أجهزة آيفون، لكن المفاوضات بين الطرفين شهدت توترات. ورغم التوصل إلى اتفاق، احتفظت أبل بالسيطرة على ميزات الأقمار الصناعية في هواتفها. في المقابل، تعتمد أبل على سبيس إكس في إطلاق أقمار Globalstar لخدماتها، بينما تحتاج T-Mobile وسبيس إكس إلى تعاون أبل لضمان عمل ستارلينك بسلاسة على أجهزة آيفون.

خلافات سابقة بين ماسك وأبل

لا يُعد هذا النزاع الأول بين إيلون ماسك وأبل، فقد تنافس الطرفان سابقًا على استقطاب مهندسي السيارات ذاتية القيادة، كما اختلفا بشأن سياسات متجر أبل للتطبيقات، خاصة بعد استحواذ ماسك على منصة تويتر (المعروفة حاليًا باسم X). حتى أن ماسك ألمح سابقًا إلى إمكانية تطوير هاتف ذكي جديد لمنافسة أبل.

مستقبل العلاقة بين الشركتين

رغم الخلافات، تبقى الشركتان بحاجة إلى بعضهما البعض لتحقيق أهدافهما في مجال الاتصالات الفضائية. وبينما تواصل أبل توسيع قدراتها عبر التعاون مع مزودي خدمات أقمار صناعية آخرين، تستمر سبيس إكس في تعزيز هيمنتها عبر شبكة ستارلينك. ومع استمرار التوتر، قد يشهد المستقبل مزيدًا من الصراعات أو ربما تعاونًا أعمق بين العملاقين.