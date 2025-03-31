سيمنس: التجارة العالمية ستصمد رغم رسوم ترامب الجمركية

صرح الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» الألمانية العملاقة للصناعات التكنولوجية الاثنين بأن التجارة الدولية ستستمر رغم حالة عدم اليقين الهائلة الناتجة عن السياسة الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رولاند بوش في تصريحات لمحطة «زد دي إف» الألمانية: إن الشركات ستحتاج إلى التكيف مع الظروف الجديدة، والتركيز على خلق القيمة المحلية واتخاذ قرارات أكثر حكمة بشأن أماكن الاستثمار، وأضاف: «لكن هذا لا يعني أن التجارة العالمية قد ماتت. بل على العكس، نحن نؤمن بها».

ومنذ توليها منصبها في يناير الماضي هددت الإدارة الأمريكية الجديدة وفرضت في كثير من الحالات رسوماً جمركية على سلع من دول محددة - مثل الصين وكندا والمكسيك - وعلى قطاعات مستهدفة، من بينها الألمنيوم والصلب والسيارات.

ومن المقرر أن يعلن ترامب عن حزمة أخرى من الرسوم الجمركية بعد غدٍ الأربعاء.

وبصفتها دولة مصدرة رئيسية، قد تتأثر ألمانيا بشدة بالرسوم الجمركية. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير لصناعة السيارات الحيوية في ألمانيا.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض هانوفر ميسي الصناعي للهندسة الميكانيكية والكهربائية والصناعات الرقمية، والذي يستمر حتى 4 أبريل 2025. وتشارك فيه أكثر من 4000 شركة كمنظومة صناعية مترابطة، وتظهر كيف يمكن تحقيق الحياد المناخي من خلال الكهربة والرقمنة والأتمتة.