ارتفاع أسعار أسهم شركات السيارات المملوكة للدولة في الصين

ارتفعت أسعار أسهم شركات صناعة السيارات الصينية المملوكة للدولة في تعاملات اليوم الاثنين بعد نشر تقرير عن اعتزام الحكومة جراء عمليات دمج وإعادة هيكلة قطاع السيارات الصيني، في ظل التحديات التي تواجهها السوق.

وارتفع سعر سهمي شركتي دونج فينج موتور جروب وجوانجشو أوتو جروب المسجلتين في بورصة هونج كونج بنسبة 1ر7% و5ر4% على الترتيب. في المقابل تراجعت أسعار أسهم بعض شركات السيارات الأخرى، في حين تراجع مؤشر هانج سينج الرئيسي لبورصة هونج كونج بنسبة 6ر1% اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن محللي شركة سينولينك سيكيورتيز للاستشارات في مذكرة للعملاء القول إن "عملية تصفية السوق (من الكيانات الصغيرة) ستتسارع وهو ما سيعود بالنفع على الشركات القائدة.. ورغم ذلك فمازلنا نحتاج الانتظار لنرى إذا كانت هذه الخطوة ستكون فعالة، في ضوء ضعف أداء شركات السيارات الثلاث الرئيسية في الصين في سوق السيارات الكهربائية نتيجة تعقيدات الإنتاج والنشاط الاقتصادي".

تأتي خطوة الحكومة في وقتٍ تُعاني فيه صناعة السيارات الصينية من منافسةٍ شديدةٍ في الأسعار وتهديدٍ بفرض رسومٍ جمركيةٍ إضافيةٍ من الولايات المتحدة. ونقلت قناة سي.سي.تي.في التلفزيونية الحكومية يوم السبت عن مسؤولٍ في هيئة تنظيم الأصول الحكومية أن الصين ترغب في بناء مجموعةٍ عالميةٍ لصناعة السيارات تتمتعُ بقدرةٍ تنافسيةٍ عالميةٍ وتقنياتٍ أساسيةٍ مستقلة، مضيفا أن الحكومة ترحب أيضا بالتعاون بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة في صناعة السيارات.

كانت الحكومة الصينية قد أعادت تفعيل برنامج دعم استبدال السيارات القديمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات كهربائية أو هجين، في حين تقدم البنوك أسعار فائدة منخفضة لتمويل شراء السيارات. وسجلت مبيعات السيارات في الصين خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.