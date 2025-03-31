أسهم أوروبا تتراجع مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الجميع

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع تفادي المستثمرين للرهانات المحفوفة بالمخاطر بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية ستستهدف كل الدول وأجج المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة بحلول الساعة 07.09 بتوقيت جرينتش مع تراجع المؤشرين في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات أوروبا، بنسبتي واحد بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

وأشارت العقود الآجلة في وول ستريت إلى انخفاض حاد عند الفتح بسبب تصريحات ترامب في مطلع الأسبوع التي أدت إلى الإقبال على الذهب والين باعتبارهما من الملاذات الآمنة.

ويستعد المستثمرون لرسوم جمركية مضادة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في الثاني من أبريل، وهو ما وصفه ترامب "بيوم التحرير" للاقتصاد الأمريكي.

ودفع سيناريو الرسوم الجمركية الشاملة بنك جولدمان ساكس إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وزيادة التوقعات لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى.

وانخفضت معظم القطاعات الأوروبية الرئيسية باستثناء قطاع المرافق الدفاعية الذي ارتفع 0.6 بالمئة.

وعلى الجانب المضيء قفز سهم فورتنوكس السويدية لبرمجيات المحاسبة 35 بالمئة عقب تصريح الشركة بأنها تلقت عرضا نقديا مشتركا من أكبر مالك لها، فيرست كرافت، ومجموعة إي.كيو.تي للاستثمار المباشر يقدر قيمة الشركة بنحو 55 مليار كرونة (5.50 مليار دولار).

ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال ساعات التداول المبكرة.