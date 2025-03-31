المؤشر نيكاي يغلق عند أدنى مستوى في 8 أشهر

أغلق المؤشر نيكاي الياباني قرب أدنى مستوى في ثمانية أشهر اليوم الاثنين بعد خسائر حادة سجلتها وول ستريت في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين مخاطر الرسوم التجارية الأمريكية الوشيكة.

وهبط المؤشر نيكاي 4.05 بالمئة إلى 35617.56 نقطة، وهو أدنى مستوى عند الإغلاق منذ التاسع من أغسطس، بعد يوم من تسجيل المؤشر أكبر هبوط يومي منذ انهيار "الاثنين الأسود" عام 1987.

وسجل نيكاي اليوم أكبر انخفاض يومي منذ 30 سبتمبر.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.5 بالمئة إلى 2658.73 نقطة.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الخبراء في سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "معنويات المستثمرين تراجعت بسبب وجود الكثير من الضبابية قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية المضادة".

وأضاف أن المستثمرين "كانوا في حالة عدم رغبة في المخاطرة، فتخلصوا مما اشتروه. لكن هذا الأسبوع هو الأصعب، وسيعاودون شراء الأسهم بمجرد أن تتضح الرؤية".

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكشف عن خطة رسوم جمركية ضخمة يوم الأربعاء، والتي أطلق عليها اسم "يوم التحرير". وفرض بالفعل رسوما جمركية على الألمنيوم والصلب والسيارات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على جميع السلع الواردة من الصين.

وقال ترامب أمس الأحد إن الرسوم الجمركية المضادة التي من المقرر أن يعلن عنها ستشمل جميع الدول، وليس فقط مجموعة أصغر من 10 إلى 15 دولة تعاني الولايات المتحدة من أكبر اختلال في التوازن التجاري معها.

واختتمت أسهم وول ستريت التعاملات يوم الجمعة على انخفاض حاد، مع عمليات بيع لأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت بعد أن أثارت بيانات أمريكية مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم مع زيادة إدارة ترامب للرسوم الجمركية.

وفي اليابان، تراجع سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 3.67 بالمئة اليوم الاثنين وهبطت أسهم طوكيو إلكترون 6.57 بالمئة وأدفانتست المرتبطة بالرقائق الإلكترونية و7.65 بالمئة.

كما تراجعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 4.62 بالمئة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.58 بالمئة.

وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات، مع تراجع أسهم تويوتا موتور 3.13 بالمئة وهوندا موتور 3.97 بالمئة.

وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وهبطت جميع الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 باستثناء سهم واحد، وهوى سهم شركة رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 11.21 بالمئة.

وارتفع سهم نيتوري هولدينجز لتجارة التجزئة والمتخصصة في الديكورات الداخلية المنزلية 2.28 بالمئة.