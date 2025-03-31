أمريكا تلغي ترخيص مجموعة النفط الفرنسية إم آند بي للعمل في فنزويلا

أعلنت مجموعة موريل إي بروم النفطية الفرنسية اليوم الاثنين أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ألغى ترخيصها الخاص بالعمل في فنزويلا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا ينص على أن أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية 25 بالمئة على تجارتها مع الولايات المتحدة.

ومنحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في السنوات القليلة الماضية تراخيص لشركات فردية للحصول على النفط الفنزويلي لمصافي تكرير من إسبانيا إلى الهند، في استثناء من نظام العقوبات الأمريكي على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وفي مايو 2024، حصلت إم اند بي على ترخيص خاص من المكتب لحصتها المجمعة البالغة 40 بالمئة في شركة بتروريجينال ديل لاجو التي تشغل حقلا ببحيرة ماراكايبو بفنزويلا.

وأفادت الشركة بأن إشعار الإلغاء الذي تلقته إم اند بي، التي تملك حكومة إندونيسيا أغلب أسهمها، كان بتاريخ 28 مارس وتضمن فترة تصفية حتى 27 مايو.

وأضافت الشركة في بيان صحفي "تقيم إم اند بي حاليا آثار هذا القرار بالتشاور الوثيق مع مستشاريها القانونيين".