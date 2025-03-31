هبوط الأسهم الآسيوية بشكل حاد بعد تراجع "وول ستريت"

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية بشكل حاد، اليوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بأكثر من 4% بعدما ضربت موجة من الخسائر بورصة "وول ستريت" الأمريكية مجددا.

وتتزايد المخاوف بشأن مزيج محتمل من تفاقم التضخم وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسبب خوف الأسر من الإنفاق بسبب الحرب التجارية.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية، كما تراجعت أسعار النفط.

وهبط مؤشر "سيت" التايلاندي بنسبة 9ر0 % بعدما ضرب زلزال قوي مركزه ميانمار المنطقة، ما أحدث دمارا هائلا في البلاد، وأضرارا أقل في أماكن مثل بانكوك، رغم انهيار أحد المباني المكتبية الشاهقة قيد الإنشاء.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني القياسي بنسبة 1ر4% ليصل إلى 15ر35615 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1 % ليصل إلى 65ر23200 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 5ر0 % ليصل إلى 66ر3333 نقطة.

وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 6ر2 % ليصل إلى 49ر2492 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 6ر1 ٪ ليصل إلى 80ر7856 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 4ر3 %.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على تراجع مع نهاية تداولات الجمعة الماضي.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات متراجعا بواقع 715 نقطة، أو 7ر1%، ليصل إلى 90ر41583 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 37ر112 نقطة، أو 0ر2%، ليصل إلى 94ر5580 نقطة، مسجلا أحد أسوأ أيامه خلال العامين الماضيين. وكان هذا خامس أسبوع له من الخسائر خلال الستة أسابيع الماضية.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 04ر481 نقطة، أو 7ر2%، ليصل إلى 99ر17322 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 40 سنتا ليصل إلى 96ر68 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 36 سنتا ليصل إلى 40ر72 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 86ر148 ينا يابانيا من 84ر149 ينا، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 0838ر1 دولار من 0803ر1 دولار.