أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر2% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال فبراير بنسبة 9ر1% بعد انكماشه بنسبة 1ر1% خلال يناير.

وعلى أساس سنوي زاد الناتج الصناعي لليابان بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي بعد نموه بنسبة 2ر2% خلال الشهر السابق.

وفي ضوء هذه البيانات، أبقت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على تقييمها للناتج الصناعي قائلة إنه سيواصل تذبذبه.

وتتوقع الوزارة نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الحالي بنسبة 6ر0% والشهر المقبل بنسبة 1ر0%.