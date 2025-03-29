ترامب يأمر شركة جلوبال اويل تيرمنالز بمغادرة فنزويلا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرت شركة تجارة النفط المملوكة للمانح الجمهوري هاري سارجينت الثالث بمغادرة فنزويلا.

وقالت الصحيفة إن شركة جلوبا أويل تيرمنالز تعد ثاني شركة نفط أمريكية تخسر تصريحا بالعمل في فنزويلا بعد تلقي شركة شيفرون إشعارا مماثلا في الشهر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة، قولها إنه أمام الشركة مهلة حتى 27 مايو القادم لتصفية أعمالها تدريجيا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وأشار التقرير، نقلا عن خطاب من وزارة الخزانة، إلى أنه يتعين على شركة جلوبال أويل استكمال كل المدفوعات للكيانات الفنزويلية مع حلول يوم الأربعاء.