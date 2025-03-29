لماذا باع إيلون ماسك منصة إكس؟ وكيف يستفيد المستخدمون؟

في خطوة غير متوقعة، أعلن أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن بيع منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر) لشركته الناشئة في الذكاء الاصطناعي "xAI"، في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 45 مليار دولار، تشمل ديونًا بقيمة 12 مليار دولار.

لماذا قرر ماسك الدمج؟

أوضح ماسك أن مستقبل المنصتين متشابك، قائلًا: "هذه الخطوة ستُطلق إمكانات هائلة من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع قاعدة المستخدمين الواسعة لـإكس".

وأشار إلى أن الدمج سيسهل تبادل البيانات والنماذج الحاسوبية والكفاءات بين الشركتين، مما يعزز الابتكار.

يأتي القرار بعد عامين من تأسيس "xAI"، التي نجحت في تطوير روبوت الدردشة "Grok" وتوسيع نطاق استخدامه عبر منصة "إكس".

كيف سيستفيد المستخدمون؟

تعهد ماسك بأن الدمج سينعكس إيجابًا على تجربة المستخدمين عبر:

توصيات ذكية: تحسين اقتراحات المحتوى والتغذية الإخبارية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إشراف محسن: أدوات متطورة للحد من المحتوى الضار.

تكامل أعمق مع "Grok": تعزيز التفاعل بين المنصة ومساعد الذكاء الاصطناعي.

رؤية أشمل: تحويل "إكس" إلى "تطبيق شامل" يدمج التواصل مع التقنيات الذكية.

مخاوف الخصوصية وردود الفعل

أعرب خبراء عن قلقهم من زيادة جمع بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما رحبت الرئيسة التنفيذية لـ"إكس"، ليندا ياكارينو، بالصفقة ووصفتها بـ"الانطلاقة نحو مستقبل واعد".

معلومات عن "xAI"

التأسيس: أسسها ماسك في 2023 ردًا على صعود "ChatGPT"، وتهدف إلى "فهم الكون" عبر الذكاء الاصطناعي.

المقر: كاليفورنيا، بفريق يضم خبراء من "DeepMind" و"OpenAI".

الملكية: شركة خاصة يسيطر عليها ماسك، مع تفاصيل غير معلنة عن مستثمرين آخرين.

تحديات أمام "إكس"

واجهت المنصة انخفاضًا في الإيرادات الإعلانية بسبب سياسات المحتوى المثيرة للجدل، لكن تقارير حديثة تشير إلى تعافيها بنمو متوقع بنسبة 17.5% في 2024، مدعومًا بعودة بعض المعلنين.

الرؤية المستقبلية

اختتم ماسك تصريحاته بالقول: "هدفنا بناء منصة لا تعكس الواقع فحسب، بل تُسرّع التقدم البشري". يُذكر أن الصفقة تمت دون موافقة المساهمين، إذ اعتبرها خطوة ضرورية لتعزيز النمو.

هذه الخطوة تُبرز تحول "إكس" من شبكة تواصل تقليدية إلى منصة رقمية شاملة، مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.