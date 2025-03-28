الحكومة الألمانية تأمل في تجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة

لا تزال الحكومة الاتحادية الألمانية تأمل في التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة بعد الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات السيارات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم الجمعة في برلين إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاقات خلال محادثات مع الولايات المتحدة للحيلولة دون حدوث حرب تجارية.

وأعلن ترامب أنه من المقرر فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 3 أبريل المقبل.

وأشار هيبشترايت إلى تصريحات المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، الذي حذر من سلك طريق خطأ يقود الجميع إلى الخسارة.

وتحدث هيبشترايت عن إجراءات حاسمة سيتخذها الاتحاد الأوروبي في حال فرض رسوم جمركية أمريكية على السيارات.

وقال متحدث باسم وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن الاتحاد الأوروبي يمتلك سلسلة واسعة من الأدوات للرد على ذلك.