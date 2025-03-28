نيكاي يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف الرسوم الجمركية

أغلق المؤشر نيكاي اليوم الجمعة عند أدنى مستوى له في أسبوعين في ظل عمليات بيع واسعة، وقادت أسهم شركات صناعة السيارات الخسائر مع تزايد المخاوف من التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخسر نيكاي 680 نقطة، أي 1.8 بالمئة، ليغلق عند 37120.33 نقطة ويصل إلى أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ 14 مارس.

وقال خبراء اقتصاد إن تداول معظم الأسهم بدون الحق في توزيعات أرباح أدى إلى خسارة المؤشر حوالي 300 نقطة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.07 بالمئة إلى 2757.25 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا، وهو مدير صندوق بارز لدى شينكين لإدارة الأصول "عدم اليقين بشأن تأثير خطط الرسوم الجمركية الأمريكية أثر على المعنويات".

وتراجع سهم تويوتا موتور لصناعة السيارات 4.53 بالمئة، كما هبط سهم هوندا موتور 4.88 بالمئة.

وخسرت أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في اليابان، وهي تويوتا وهوندا ونيسان، ما يقرب من ثلاثة تريليونات ين (20 مليار دولار) في ثلاث جلسات تداول حتى اليوم الجمعة.

وأعلن ترامب في وقت سابق من الأسبوع خطته لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة اعتبارا من الثالث من أبريل، وعلى أجزاء السيارات اعتبارا من الثالث من مايو.

ويستعد المستثمرون أيضا لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية المضادة بعد أن يكشف ترامب عنها يوم الأربعاء رغم أنه ألمح إلى إمكانية وجود مساحة من المرونة.

وانخفضت كل مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، مع تراجع قطاع الوساطة 4.52 بالمئة ليكون الأسوأ أداء. وهبط مؤشر النقل أربعة بالمئة.

وأضاف فوجيوارا "حتى أسهم القيمة، التي كانت تدعم الأسهم المحلية، انخفضت اليوم لأن المستثمرين ضمنوا توزيعات الأرباح حتى أمس الخميس".

وكان أمس الخميس هو آخر يوم أمام المستثمرين لضمان حقوقهم في توزيعات أرباح الشركات التي تنتهي السنة المالية لديها في مارس. واتجه المستثمرون إلى أسهم القيمة، التي تدر أرباحا أعلى من أسهم النمو.

وانخفضت أسهم البنوك مع تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.21 بالمئة، وهبوط سهم مجموعة ميزوهو المالية 3.96 بالمئة، ونزول سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.24 بالمئة.