ماسك يثير الجدل مجدداً.. صورة غامضة تتحول إلى أيقونة على "إكس"

تفاعل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، مع تغريدة لمصمم الذكاء الاصطناعي دوغان أورال، الذي ادعى أن الصورة الفضائية التي أنشأها لشعار "جروك" قد تكون "صورة الذكاء الاصطناعي الأكثر مشاهدة على الإنترنت".

وتظهر الصورة، التي تحولت إلى ظاهرة على منصة "إكس"، مشهدًا كونيًا لطاقات حمراء وزرقاء تتدفق حول ثقب أسود. وقد لاقت انتشارًا واسعًا بعد أن اعتمدها ماسك كصورة لحسابه الشخصي.

وتساءل أورال: "هل يمكن اعتبار هذه الصورة الأكثر مشاهدة على الإنترنت؟ إيلون ماسك والعديد من المستخدمين يستخدمونها منذ شهر. من الصعب تقدير عدد مرات ظهورها!" ليرد الملياردير الأمريكي وأغنى رجل في العالم بكلمتين فقط "من المحتمل".

تاريخ تغييرات ماسك الغريبة على "إكس"

يشتهر ماسك بتغيير صورته واسمه على المنصة بشكل متكرر، مما يثير الجدل والتكهنات. فقد غيّر اسمه في وقت سابق إلى "هاري بولز" (وهو مصطلح عامي ساخر)، وهي المرة الثانية التي يفعل ذلك بعد تغييره في أبريل 2023.

وفي ديسمبر الماضي، استخدم اسم "كيكيوس ماكسيموس" مع صورة لـ"بيبي الضفدع" بزي مصارع، مما أثار تفسيرات بين الإشارة إلى ثقافة الميمات أو تلميحات لمشاريع جديدة. كما غيّر صورته في فبراير 2021 إلى شعار "بيتكوين"، ما أدى إلى تأثير ملحوظ على سعر العملة المشفرة.

"جروك 3".. الذكاء الاصطناعي الأذكى على الأرض؟

يأتي هذا في سياق إعلان ماسك مؤخرًا عن إطلاق النسخة الجديدة من نموذج الذكاء الاصطناعي "جروك 3"، واصفًا إياه بأنه "الأذكى على الإطلاق". ومن المقرر الكشف عنه خلال بث مباشر، بعد أن أكد ماسك في القمة العالمية للحكومات التي استضافتها دبي في شهر فبراير الماضي أن "جروك 3" سيتفوق على جميع منافسيه.

يُذكر أن شركة "xAI"، التي أسسها ماسك في 2023، تهدف إلى منافسة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي"، وقد جمعت 6 مليارات دولار لدعم تطوير تقنياتها. ويُتوقع أن يمثل "جروك 3" قفزة نوعية في قدرات الذكاء الاصطناعي في معالجة النصوص والصور.