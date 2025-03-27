رسوم ترامب ضربة قاسية لصناعة السيارات.. وتيسلا الفائز الأكبر

مع بدء تنفيذ التعريفات الجمركية الجديدة التي أقرّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواجه صناعة السيارات تحديات كبيرة، حيث يُتوقع أن يتضرر العديد من المصنعين العالميين، غير أن شركة تيسلا التابعة لإيلون ماسك تعد واحدة من المستفيدين القلائل من هذه القرارات.

تتميز تيسلا بامتلاكها مصانع إنتاج رئيسية في ولايتي كاليفورنيا وتكساس، حيث يتم تصنيع جميع سياراتها المخصصة للسوق الأمريكية محليًا، مما يجعلها في مأمن من التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية الجديدة على واردات السيارات وقطع الغيار الأساسية. في المقابل، ستواجه شركات كبرى مثل هيونداي موتور وفولكس فاجن وجنرال موتورز زيادات كبيرة في تكاليف الإنتاج، وفقا لـ business-standard.

وقال سام فيوراني، نائب رئيس قسم التنبؤ العالمي بالمركبات في "أوتوفوركاست سوليوشنز": "عدد الفائزين قليل جدًا. أما المستهلكون، فسيواجهون خيارات أقل وأسعارًا أعلى".

شركة فورد موتور قد تتأثر أيضًا، ولكن بدرجة أقل مقارنة بمنافسيها، إذ إن 80% من سياراتها المباعة في الولايات المتحدة تُصنع محليًا.

تفاصيل التعريفات الجمركية وتأثيرها

اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المركبات المستوردة، بما في ذلك السيارات والشاحنات الخفيفة، إلى جانب المكونات الأساسية مثل المحركات وناقلات الحركة والأجزاء الكهربائية. وستُطبق هذه التعريفات إلى جانب أي رسوم أخرى قائمة حاليًا.

وستؤثر هذه الخطوة بشكل خاص على الشركات التي تعتمد على سلاسل توريد تمتد عبر القارة.

أما المكونات القادمة من كندا والمكسيك والتي تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة، فلن تُفرض عليها الرسوم الجديدة حتى يتم تطوير آلية خاصة لتحصيلها.

لكن رغم ذلك، يُعدّ القرار ضربة قوية لاتفاقية التجارة الحرة التي أعاد ترامب التفاوض عليها خلال فترته الرئاسية الأولى، والتي ساهمت في إنشاء سلسلة إمداد متكاملة لأمريكا الشمالية.

ووصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذه التعريفات بأنها "هجوم مباشر" على الاتفاقية.

الشركات الأكثر تأثرًا

الشركات التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير ستكون الأكثر تضررًا. فعلى سبيل المثال، استوردت هيونداي وكيا أكثر من مليون سيارة إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من نصف مبيعاتهما هناك. وعلى الرغم من استثماراتهما في مصانع أمريكية بقيمة 21 مليار دولار، فإنهما قد تواجهان تكاليف إضافية تصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا بسبب الرسوم الجمركية الجديدة، وفقًا لتقديرات محللين في "SK Securities Co".

أما تويوتا، التي تمتلك مصانع إنتاج في عدة ولايات أمريكية، فإنها لا تزال تعتمد على الواردات لتغطية حوالي نصف مبيعاتها في البلاد. وأكدت الشركة أن عملياتها في المكسيك تتماشى مع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

التأثير على الشركات الأمريكية

حتى شركات السيارات الأمريكية، مثل جنرال موتورز وفورد، لن تكون بمنأى عن التأثيرات السلبية لهذه التعريفات. فشركة جنرال موتورز، على سبيل المثال، تستورد العديد من سياراتها من المكسيك وكندا وكوريا الجنوبية، بما في ذلك شيفروليه سيلفرادو وتراكس وإكوينوكس.

كما تُصنّع شركة ستيلانتيس طرازات مختلفة مثل جيب كومباس وواجونير إس في المكسيك، إضافة إلى سيارات كرايسلر باسيفيكا التي تأتي من كندا، ودودج هورنت وفيات 500 المستوردة من إيطاليا.

أما فورد، رغم اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية، فإنها تصنع بعض طرازاتها مثل مافريك وبرونكو سبورت في المكسيك، إلى جانب طراز موستانج ماك-إي الكهربائي.

تعكس هذه التعريفات الجمركية تحولًا كبيرًا في سوق السيارات، حيث ستضطر الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الإنتاجية والتجارية لمواكبة التكاليف الجديدة، بينما قد يكون المستهلك هو الأكثر تضررًا بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الخيارات المتاحة.