وزير الاقتصاد الألماني يطالب برد حاسم على الرسوم الجمركية الأمريكية

طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الاتحاد الأوروبي برد حاسم على الرسوم الجمركية على السيارات التي أعلنتها الولايات المتحدة، مع تجنب دوامة من الرسوم الجمركية.

وكتب هابيك اليوم الخميس على منصة "إكس": "من المهم الآن أن يُقدم الاتحاد الأوروبي ردا حاسما على الرسوم الجمركية - يجب أن يكون واضحا أننا لن نستسلم للولايات المتحدة. القوة والثقة بالنفس مطلوبتان... وفي الوقت نفسه، سندعم المفوضية الأوروبية في مواصلة التفاوض على حل مع الولايات المتحدة من شأنه أن يحول دون حدوث دوامة من الرسوم الجمركية"، مضيفا أن الرسوم الجمركية تضر في نهاية المطاف بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتجارة العالمية ككل.

وحذر هابيك من أن إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع غيارها "يعد خبرا سيئا بالنسبة لمصنعي السيارات الألمان، وللاقتصاد الألماني، وللاتحاد الأوروبي، وكذلك أيضا للولايات المتحدة"، وقال: "إنها تدخل في سلاسل التوريد العالمية وستؤدي أيضا إلى زيادة تكلفة السيارات الأمريكية"، مضيفا أن الأسعار في الولايات المتحدة ستستمر في الارتفاع.