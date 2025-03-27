بعد خسارته 100 مليار دولار.. كم ترتيب إيلون ماسك بين أثرياء العالم؟

احتفظ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بلقب أغنى شخص في العالم للعام الرابع ضمن خمس سنوات، وفقًا لقائمة "هورون" العالمية للأثرياء لعام 2025، حيث قفزت ثروته بنسبة 82% أي ما يعادل 189 مليار دولار، مدعومةً بارتفاع أسهم تسلا في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح روبرت هوجويرف، رئيس مجلس الإدارة وكبير الباحثين في تقرير "هورون"، أن فوز ترامب في الانتخابات قدّم دفعة قوية لثروات مليارديرات الولايات المتحدة، لاسيما حلفائه المقربين مثل ماسك ومستثمر التكنولوجيا بيتر ثيل، الذي ارتفعت ثروته بنسبة 67% إلى 14 مليار دولار، كما تضاعفت ثروة ترامب نفسه ثلاث مرات تقريبًا، ليصل صافي ثروته إلى 7.2 مليارات دولار.

ومن اللافت أن ماسك أصبح أول شخص في التاريخ يتجاوز حاجز الـ400 مليار دولار، إلا أن ثروته شهدت تراجعًا لاحقًا بمقدار 100 مليار دولار بعد انخفاض القيمة السوقية لتسلا بنحو 700 مليار دولار.

ويعزو التقرير هذا التراجع إلى انخراط ماسك في النشاط السياسي، وتوليه منصبًا في "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، بالإضافة إلى تنامي المنافسة من شركات السيارات الصينية. ومع ذلك، احتفظ ماسك بصدارة القائمة كأغنى شخص في العالم.

تطور قائمة الأثرياء العالمية

أصدرت "هورون" قائمتها السنوية اليوم الخميس، وكشفت أن العشرة الأوائل أضافوا 512 مليار دولار إلى ثرواتهم، ما يعادل 30% من إجمالي الثروة الجديدة، ليصل مجموع ما يمتلكونه إلى 2.1 تريليون دولار (12% من إجمالي القائمة).

كما ارتفع الحد الأدنى للدخول إلى القائمة بشكل ملحوظ، من 36 مليار دولار قبل عشر سنوات إلى 143 مليار دولار هذا العام.

أبرز الأسماء في القائمة

جيف بيزوس (61 عامًا): حل ثانيًا بثروة بلغت 266 مليار دولار (+44%)، مدعومةً بصعود سهم أمازون بفضل تحسن أداء خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

مارك زوكربيرغ: دخل للمرة الأولى قائمة الثلاثة الأوائل بثروة قفزت 53% إلى 242 مليار دولار، نتيجة تفاؤل المستثمرين بشأن بنية ميتا التحتية للذكاء الاصطناعي.

لاري إليسون (أوراكل): ارتفعت ثروته 14% إلى 203 مليارات دولار مع توسع الشركة في الخدمات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وارن بافيت: احتل المركز الخامس بثروة 167 مليار دولار (+23 مليار دولار)، مع استمراره في التبرع بجزء كبير من ثروته عبر مؤسسة جيتس.

لاري بيج (ألفابت): قفز ثلاثة مراكز بثروة 164 مليار دولار (+33%)، مدعومةً بارتفاع سهم الشركة.

برنارد أرنو (LVMH): تراجع إلى المركز السابع بعد خسارة 18 مليار دولار بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع سوق السلع الفاخرة.

الهند تبرز بقوة في القائمة

احتلت الهند المرتبة الثالثة بعدد مليارديرات بلغ 284، منهم سبعة ضمن المئة الأوائل. وعلى الرغم من انخفاض ثروة موكيش أمباني (أغنى رجل في الهند) بـ15 مليار دولار بسبب المنافسة وارتفاع الديون، فإن غوتام أداني حقق نموًا بنسبة 13% ليصل صافي ثروته إلى 97 مليار دولار.

يُذكر أن القائمة شهدت تحولات كبيرة هذا العام، مع استمرار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأبرز محركات الثروات العالمية.