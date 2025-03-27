أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل تراجع قطاع السيارات

نزل مؤشر الأسهم الأوروبي الرئيسي إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس نتيجة تراجع أسهم شركات صناعة السيارات بفعل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المركبات وقطع غيارها المصنعة في الخارج بداية من الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 08.06 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة مسجلا أدنى مستوى له منذ 14 مارس.

وانخفض المؤشر الرئيسي في ألمانيا التي تعد من أكبر موردي السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة 1.4 بالمئة.

وانخفض سهم فولكس فاجن، الشركة الألمانية الأكثر تأثرا بالرسوم الجمركية نظرا لقاعدة التوريد الكبيرة لديها في المكسيك وعدم إنتاج علامتيها أودي وبورشه في الولايات المتحدة، 3.6 بالمئة.

وتراجع سهم ستيلانتيس 6.4 بالمئة وبي.إم.دابليو 3.9 بالمئة وبورشه 4.2 بالمئة وفولفو 2.5 بالمئة وكونتيننتال لقطع غيار السيارات 2.5 بالمئة.

وهبط المؤشر الفرعي لقطاع السيارات في أوروبا بأكثر من 3.3 بالمئة ويتجه لمحو جميع مكاسبه التي حققها منذ بداية العام الجاري.

وتأثرت أسهم صناعة السيارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وآسيا بشدة، إذ ربما ترفع الرسوم الجديدة تكلفة شراء سيارة أمريكية من الفئة المتوسطة بآلاف الدولارات بسبب تضافر عمليات الإنتاج بين الشركات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.