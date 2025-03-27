مؤشر توبكس يتعافى ويغلق مرتفعاً رغم خسائر شركات السيارات

تعافى المؤشر توبكس الياباني من خسائر ليغلق على ارتفاع اليوم الخميس رغم انخفاضات حادة في أسهم شركات صناعة السيارات بينما تحسنت ثقة المتعاملين بفضل الطلب على العقود الآجلة للمؤشر.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا نحو 0.1 بالمئة عند 2815.47 نقطة، متعافيا من انخفاض في وقت سابق خلال الجلسة بلغ 0.95 بالمئة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءا من الأسبوع المقبل، مما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية التي أشعلها مجددا منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام.

ويتوقع خبراء صناعة السيارات أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسعار وتعطيل الإنتاج.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى إذ أثرت المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على السيارات على ثقة المتعاملين.

وهبط سهم تويوتا موتور 2.04 بالمئة وهوى سهم هوندا موتور 2.48 بالمئة وخسر سهم نيسان موتور 1.68 بالمئة.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي أسواق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث إن المؤشر توبكس تراجع عن مساره وسط توقعات بطلب قوي على العقود الآجلة للمؤشر.

واليوم الخميس هو آخر موعد للحصول على حصة من توزيع أرباح الشركات التي تنتهي سنتها المالية في مارس. وستغلق غالبية الأسهم بدون توزيع أرباح غدا الجمعة، مما سيؤدي إلى انخفاض نقاط المؤشر.

وقلص المؤشر نيكي خسائره ليغلق على انخفاض 0.6 بالمئة عند 37799.97 نقطة.

وأوضح هيرويوكي أوينو كبير خبراء شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول أن رد فعل السوق على إعلان ترامب كان محدودا بشكل عام لأنه جاء ضمن التوقعات.

وهوى سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.44 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.65 بالمئة ليكون الأكثر ارتفاعا على المؤشر.