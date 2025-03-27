سلسلة إتش.اند.إم تحقق مبيعات أقل من المتوقع في الربع الأول

أعلنت سلسلة متاجر بيع الأزياء بالتجزئة إتش.اند.إم اليوم الخميس تحقيق مبيعات أقل من المتوقع في الربع الأول وقالت إن المبيعات ارتفعت واحد بالمئة خلال الفترة المنتهية من مارس آذار، في إشارة إلى بداية بطيئة لموسم الربيع والصيف.

وبلغت مبيعات الشركة 55.3 مليار كرونة سويدية (5.52 مليارات دولار) خلال الربع من ديسمبر إلى فبراير، أي أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 55.9 مليار كرونة سويدية.

وقال الرئيس التنفيذي دانييل إرفر في بيان "كانت مبيعاتنا وأرباحنا الفصلية أقل قليلا من المستهدف، لكن الربع الأول هو أقل ربع لنا من حيث المبيعات وهامش الربح، ونحن واثقون من الفترة المقبلة".

وذكرت الشركة أن ارتفاع الخصومات والاستثمارات في أنشطة التسويق أثرت على ربحيتها خلال الربع، إذ انخفض هامش الأرباح التشغيلية إلى 2.2 بالمئة من 3.9 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.