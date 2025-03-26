إجراءات صارمة في عالم الطيران.. لا مزيد من الشحن أثناء الرحلة

في ظل تزايد حوادث الحرائق المرتبطة ببطاريات الليثيوم، فرضت العديد من شركات الطيران الآسيوية قيودًا صارمة على حمل واستخدام بنوك الطاقة (Power Banks) على متن رحلاتها، جاءت هذه الإجراءات بعد تحقيقات أظهرت أن هذه الأجهزة قد تكون مصدرًا محتملًا للحرائق، كما حدث في حادث طائرة بوسان الجوية.

لماذا تُحظر بنوك الطاقة؟

تعتمد بنوك الطاقة على بطاريات الليثيوم أيون، التي تتميز بكثافة طاقتها العالية، لكنها تحمل مخاطر مثل:

الاشتعال: تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وقد تتسبب في حرائق عند تعرضها للتلف أو سوء الاستخدام.

ارتفاع الحرارة: قد تدخل في حالة "هروب حراري" (Thermal Runaway)، ما يؤدي إلى اندلاع حريق.

حوادث سابقة: سجلت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) أكثر من 500 حادث مرتبط ببطاريات الليثيوم خلال العقدين الماضيين.

شركات الطيران التي فرضت قيودًا جديدة

كوريا الجنوبية:

منعت تخزين بنوك الطاقة والسجائر الإلكترونية في الحجرات العلوية.

يجب وضعها في جيب المقعد أو أسفله، وتغطية مقابسها بشريط عازل.

يُحظر شحنها عبر منافذ USB في الطائرة.

الخطوط الجوية التايلاندية:

حظرت استخدام أو شحن بنوك الطاقة اعتبارًا من 15 مارس 2025.

الخطوط الجوية السنغافورية:

ستُطبق الحظر على استخدام بنوك الطاقة لشحن الأجهزة ابتداءً من أبريل 2025.

طيران آسيا:

ستطلب تخزين بنوك الطاقة تحت المقعد، مع منع شحن الأجهزة الإلكترونية خلال الرحلة.

شركات الطيران التايوانية (مثل EVA Air):

حظرت استخدام أجهزة الشحن المحمولة على متن الطائرات.

هونج كونج:

ستُحظر بنوك الطاقة في الرحلات الجوية اعتبارًا من 7 أبريل 2025.

شروط السماح بحمل بنوك الطاقة

في الأمتعة المحمولة فقط: يُمنع وضعها في الأمتعة المسجلة.

الحد الأقصى للسعة:

معظم الشركات تسمح ببنوك طاقة حتى 100 واط/ساعة (حوالي 27,000 مللي أمبير/ساعة لبطارية 3.7 فولت).

بعضها يسمح حتى 160 واط/ساعة بموافقة مسبقة.

التغليف الآمن: يجب عزل الأطراف بشريط لاصق أو وضعها في كيس بلاستيكي.

بدائل ونصائح للسفر الآمن

استخدام بطاريات تقليدية: مثل بطاريات AA أو AAA، التي لا تخضع لقيود صارمة.

الشحن المسبق: تأكد من شحن أجهزتك بالكامل قبل الرحلة.

فحص بنك الطاقة: تخلص منه إذا كان منتفخًا أو متضررًا.

الخطر العالمي لبطاريات الليثيوم

لا تقتصر المشكلة على بنوك الطاقة، بل تشمل الأجهزة مثل الهواتف والدراجات الكهربائية، التي قد تشتعل بسبب عيوب التصنيع أو الشحن الزائد. لذلك، يوصي الخبراء باتباع إرشادات السلامة دائمًا لتجنب الكوارث.

بينما تُسبب هذه القيود إزعاجًا للمسافرين، إلا أنها ضرورية لضمان سلامة الركاب والطائرات في ظل تزايد الاعتماد على تقنيات البطاريات القابلة للاشتعال.