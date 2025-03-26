صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 12ر1 % ليصل إلى 02ر3200 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 12ر1 % ليصل إلى 34ر1197 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت موسكو (07:20 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 93ر0 % ليصل إلى 92ر3193 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 93ر0 % ليصل إلى 06ر1195 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 6ر3 كوبيك ليصل إلى 525ر11 روبل.