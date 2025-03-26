أداء ضعيف للأسهم الأوروبية قبل موعد فرض رسوم جمركية أمريكية

شهدت الأسهم الأوروبية أداء ضعيفا في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع إحجام المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة انتظارا لوضوح الصورة قبل جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

ولم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر بحلول الساعة 08.09 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسهم الطاقة 0.8 بالمئة مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

وسجلت القطاعات قليلة المخاطر، مثل الرعاية الصحية والاتصالات، أداء ضعيفا.

وارتفع سهم ميديا فور يوروب واحدا بالمئة بعد أن نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مجموعة القنوات التلفزيونية، التي تسيطر عليها عائلة برلسكوني الإيطالية، دعت إلى اجتماع لمجلس الإدارة لمراجعة عرض محتمل لشراء نظيرتها الألمانية بروزيبن سات.1 التي ارتفع سهمها 3.9 بالمئة.

وأظهرت أحدث البيانات انخفاضا غير متوقع في ثقة المستهلك الفرنسي في مارس. ولم يشهد المؤشر كاك 40 الفرنسي تغيرا يذكر.

غير أن المؤشر ستوكس 600 يتجه إلى تسجيل أفضل أداء فصلي له في عامين بدعم من الآمال في أن تحفز حزمة مالية غير مسبوقة في ألمانيا النمو في أكبر اقتصاد بالمنطقة.

وتحسن الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم في وقت سابق من الأسبوع مع إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نهج أكثر تحفظا في السياسة التجارية قبل الثاني من أبريل نيسان، وهو الموعد الذي من المقرر أن تدخل فيه رسوم جمركية مضادة واسعة حيز التنفيذ.