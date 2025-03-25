أسهم أوروبا ترتفع قبل نتائج استطلاع ألماني مهم حول ثقة الشركات

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لنتائج استطلاع ألماني قد يشير إلى أن إصلاحا غير مسبوق في السياسات المالية رفع ثقة الشركات في أكبر اقتصاد في القارة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08.15 بتوقيت جرينتش. وتقدمت معظم القطاعات الرئيسية وكان قطاعا البنوك والطاقة من بين أكبر الرابحين.

ومن المتوقع أن يُظهر استطلاع معهد البحوث الاقتصادية ومقره ميونيخ، والمقرر صدوره في الساعة 09.00 بتوقيت جرينتش، ارتفاع مؤشر مناخ الأعمال إلى 86.7 نقطة في مارس من 85.2 نقطة في الشهر السابق.

وتحسن اقتصاد منطقة اليورو بفضل خطة ألمانية لضخ استثمارات هائلة في الدفاع والبنية التحتية، مما ساهم في تفوق أداء الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأمريكية منذ بداية العام.

وراقب المستثمرون أيضا السياسة التجارية الأمريكية التي أربكت الأسواق العالمية خلال الشهر الجاري.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه لن يفرض جميع الرسوم الجمركية التي توعد بتطبيقها في الثاني من أبريل وإن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات.

وفيما يتعلق بأداء الشركات هبط سهم (كونيه + ناجل) بما يعادل 2.7 بالمئة بعد أن حذرت مجموعة الخدمات اللوجستية السويسرية من أن أرباحها التشغيلية للعام بأكمله قد تكون أقل من توقعات المحللين بسبب حالة الضبابية التي تعتري الاقتصاد العالمي.

وصعد‭‭ ‬‬سهم فوكس الألمانية لتوريد زيوت التشحيم 5.4 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 القياسي عقب إعلان نتائج أعمال الشركة.