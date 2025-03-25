نيكاي الياباني ينهي سلسلة خسائر مع انحسار المخاوف التجارية

أنهى المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات بفضل تفاؤل وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة لن تكون بالحدة المتوقعة سابقا، لكن حالة الضبابية المستمرة حدت من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.5 بالمئة عند 37780.54 نقطة، بعد أن صعد في وقت سابق من الجلسة بأكثر من واحد بالمئة وبلغ لفترة وجيزة المستوى الرئيسي عند 38 ألف نقطة.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2797.52 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 2818.36 نقطة.

واقتفت الأسهم اليابانية أثر صعود حاد للمؤشرات الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة بعد أن اعتبر المستثمرون تعليقات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤشرا على مرونة في التعامل مع الرسوم الجمركية التي هزت الأسواق.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول إن المكاسب الكبيرة للمؤشرات الأمريكية طمأنت المستثمرين رغم عدم اليقين بشأن استمرار التفاؤل.

وأضاف "العديد من الأمور لا تزال غير واضحة، ومنها معدل الرسوم الجمركية المقرر إعلانها في الثاني من أبريل، ولن نعرفها حتى الأسبوع المقبل".

وتقلصت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية في تداولات منتصف اليوم مما أثر على زخم المؤشر نيكاي. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 0.4 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون 0.5 بالمئة.

فيما واصل سهم أدفانتست الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خسائره ليغلق منخفضا 3.4 بالمئة.

وكانت تويوتا موتور، التي ارتفع سهمها 0.7 بالمئة، من بين شركات يابانية أخرى لصناعة السيارات تلقت دفعة من آمال بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات قد لا تكون بالحدة المتوقعة.

وتلقت أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير دعما من تراجع الين. وبلغ الدولار في أحدث التداولات 150.55 ينا بعد انخفاض قيمة العملة اليابانية خلال الليل.

وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.6 بالمئة وقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكاي.

وقفز سهم نيكسون المصنعة للألعاب تسعة بالمئة لتتصدر قائمة الشركات الرابحة بالنسبة المئوية.