ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم العالمية بعد صعود "وول ستريت"

افتتحت معظم مؤشرات الأسهم العالمية جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع، بعدما أدت مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع في "وول ستريت".

وافتتحت الأسواق الأوروبية على ارتفاع، حيث صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 5ر0% ليصل إلى 74ر8685 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 5ر0% ليصل إلى 93ر8080 نقطة.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 7ر0 % ليصل إلى 54ر23051 نقطة، بعدما سجل نشاط الأعمال في القطاع الخاص في البلاد أعلى مستوى له في عشرة أشهر، فيما سجل قطاع التصنيع انكماشا أقل من المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 7ر0 % مع ترقب المستثمرين للتطورات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعدا نهائيا في الثاني من أبريل المقبل لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 71ر23787 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 03ر3370 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 2ر0 % ليصل إلى 49ر37608 نقطة، بعدما أظهر تقرير أولي عن قطاع التصنيع تراجع الإنتاج بأسرع وتيرة له خلال عام، فيما تراجعت الطلبيات الجديدة بوتيرة أسرع.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/ايه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1%، ليغلق عند 90ر7936 نقطة، فيما تراجع مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 07ر2632 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 4ر0 %، فيما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 3ر1 %.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تداولات الجمعة الماضي.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1ر0 %، ليصل إلى 56ر5667 نقطة، منهيا تعاملاته على ارتفاع أسبوعي بنسبة 5ر0 %.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 1ر0 %، ليصل إلى 35ر41985 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 5ر0 %، ليصل إلى 05ر17784 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 15 سنتا ليصل إلى 13ر68 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 17 سنتا ليصل إلى 99ر71 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 62ر149 ينا ياباني من 37ر149 ينا، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 0840ر1 دولار من 0816ر1 دولار.