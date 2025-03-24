أسهم أوروبا ترتفع مع ترقب بيانات أنشطة الأعمال

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات أنشطة الأعمال من عدد من أكبر الاقتصادات في المنطقة وانتظار المزيد من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 08.05 بتوقيت جرينتش، بدعم من مكاسب قطاع التعدين الذي صعد بنحو 2.6 بالمئة مع ارتفاع أسعار النحاس.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأسبوع الماضي بعد خسارتين أسبوعيتين متتاليتين، بعد أن أعطت ألمانيا الضوء الأخضر بشكل نهائي لزيادة هائلة في الإقتراض لتحفيز النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وينتظر المستثمرون تفاصيل حول الرسوم الجمركية المضادة التي توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على الكثير من الدول اعتبارا من الثاني من أبريل المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية من فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو اليوم الاثنين.

وهوت أسهم باير 6.6 بالمئة بعد أن أمرت هيئة محلفين أمريكية شركة البذور والمبيدات بدفع نحو 2.1 مليار دولار إلى مدع رفع دعوى اتهم فيها الشركة بأن مبيد الحشائش راوند أب الذي تنتجه تسبب في إصابته بالسرطان.