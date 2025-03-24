المؤشر نيكاي الياباني يهبط مع اقتراب تطبيق رسوم جمركية أمريكية

هبط المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول الأعلى في المخاطر بسبب حالة الضبابية قبل موعد تطبيق رسوم جمركية أمريكية إضافية.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.2 بالمئة عند 37608.49 نقاط، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 2790.88 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى في ثمانية أشهر يوم الجمعة.

وحصل نيكاي على بعض الدعم مع الإقبال على شراء عدد من الأسهم ذات الثقل على المؤشر، إذ قفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة والتي تركز على الذكاء الاصطناعي ثلاثة بالمئة مقدما أكبر دفعة للمؤشر.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود بعض المرونة بشأن جولة جديدة من الرسوم الجمركية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وهو ما ساعد على رفع مؤشري ستاندرد اند بورز وداو جونز في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

لكن المؤشر نيكاي القياسي واجه صعوبة في تسجيل تقدم قوي خلال اليوم، وظل يتأرجح بين المكاسب والخسائر وسط حذر المستثمرين ترقبا لتداعيات الرسوم الجمركية.

وقال كازوو كاميتاني الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية إن الكثير من التفاصيل المهمة المتعلقة بالرسوم الجمركية الأحدث لم تتضح بعد، مما أبقى المستثمرين تحت ضغط.

وقال "لا توجد وسيلة للتنبؤ بذلك، لذلك ليس أمامنا خيار سوى انتظار الإعلان".

وتراجعت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بأشباه الموصلات اليوم الاثنين مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة بعد أن أغلق المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات منخفضا بنحو واحد بالمئة يوم الجمعة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون 0.8 بالمئة وسهم أدفانتست 1.2 بالمئة في حين هوى سهم سكرين هولدنجز 3.5 بالمئة ليصبح واحدا من أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.1 بالمئة، لكن سهم كيه.دي.دي.آي للاتصالات ارتفع 1.3 بالمئة. وصعد سهم سفن اند آي هولدنجز 1.8 بالمئة.

وقفز سهم سوميتومو للتطوير 10.5 بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرغ نيوز أن شركة إليوت مانجمنت كورب صارت تمتلك حصة كبيرة في الشركة اليابانية.