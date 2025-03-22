سام ألتمان يصدم مهندسي البرمجة بشأن مستقبلهم

في حديثه خلال مقابلة مع بن تومسون من "ستراتيشر"، توقع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن الذكاء الاصطناعي الذي تطوره شركته قد يؤدي في النهاية إلى تقليل الحاجة إلى مهندسي البرمجيات.

وأوضح ألتمان، البالغ من العمر 39 عامًا، أن هذا التحول لن يحدث بين ليلة وضحاها، لكن الاتجاه واضح.

وقال: "سيتمكن كل مهندس برمجيات من إنجاز الكثير لفترة من الوقت، ولكن في مرحلة ما، سنحتاج إلى عدد أقل منهم".

وأشار ألتمان إلى أن الميزة التنافسية في مجال التكنولوجيا لم تعد تقتصر على إتقان البرمجة، بل أصبحت تتمحور حول إتقان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: "الشيء التكتيكي الواضح الآن هو أن تصبح جيدًا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي"، مشيرًا إلى أن هذا يشبه التحول الذي حدث في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كان التركيز على أن تكون مبرمجًا ماهرًا.

وكشف ألتمان أن الذكاء الاصطناعي يكتب بالفعل ما لا يقل عن نصف الأكواد البرمجية في العديد من الشركات، معتقدًا أن هذه النسبة قد تجاوزت 50% في بعض الأحيان. كما توقع أن الخطوة التالية ستكون "البرمجة الوكيلة"، وهي تقنية لم يتم تطبيقها على نطاق واسع بعد.

ولم يكن ألتمان وحده في هذه الرؤية. فقد أشار داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، إلى أن الذكاء الاصطناعي سيتمكن قريبًا من كتابة جميع الأكواد البرمجية.

كما أكد مارك زوكربيرغ، مؤسس ميتا، في يناير الماضي أن الذكاء الاصطناعي سيولد قريبًا جزءًا كبيرًا من الأكواد المستخدمة في تطبيقاتهم.

من جهته، لم يبد سريدهار فيمبو، مؤسس شركة زوهو، أي مفاجأة من هذه التوقعات. وكتب في منشور على "X": "عندما يقول الناس إن الذكاء الاصطناعي سيكتب 90% من الأكواد، أوافقهم الرأي بسهولة، لأن 90% مما يكتبه المبرمجون هو مجرد نماذج جاهزة".

واستشهد فيمبو بكتاب "الرجل الأسطوري"، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتفوق في التخلص من "التعقيد العرضي"، بينما يبقى على البشر التعامل مع "التعقيد الجوهري".

ومع ذلك، أشار فيمبو إلى أن هناك حدودًا لقدرات الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "هل يمكنه اكتشاف أنماط جديدة تمامًا؟ لا أعلم إن كان قادرًا على فعل ذلك".

وفيما يتعلق بسرعة التغيير، أوضح ألتمان أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف لن يكون مفاجئًا، بل سيتسارع تدريجيًا مع مرور الوقت.

وقال: "التغيير يتسرب عبر الاقتصاد ويأكل الأشياء شيئًا فشيئًا، ثم بشكل أسرع وأسرع".

وعندما سُئل عن GPT-5، أجاب ألتمان بأن الشركة لا تزال تعمل على تطوير GPT-4.5، الذي تم إطلاقه قبل أسبوعين فقط. كما قدم نصائح مهنية لخريجي المدارس الثانوية، مشيرًا إلى أن إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي سيكون المهارة الأساسية في المستقبل، تمامًا كما كانت البرمجة في الماضي.

وأكد ألتمان أن المهارات التقنية ستظل مهمة، لكن القدرة على التكيف والتعلم ستكون السمات الأكثر قيمة للنجاح في المستقبل.