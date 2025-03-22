لماذا هدد إيلون ماسك بحرمان طفله من النفقة؟

أفادت تقارير إعلامية بأن أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، هدد بتخفيض "كبير" في النفقة المخصصة لطفله من آشلي سانت كلير، وذلك بعد أن رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضد ماسك للحصول على الحضانة الكاملة للطفل، جاء ذلك وفقًا لتصريحات محامية سانت كلير، كارين روزنثال، التي أكدت أن ماسك قام بتخفيض الدعم المالي لطفله بشكل كبير ومن جانب واحد بعد أن اضطرت سانت كلير إلى اللجوء إلى القضاء.

وأشارت روزنثال إلى أن ماسك قدم أيضًا طلبًا طارئًا لإسكات سانت كلير ومنعها من التحدث علنًا عن القضية، إلا أن القاضي رفض هذا الطلب لعدم كونه حالة طارئة. وأكدت المحامية أن موكلتها عارضت هذا الطلب للحفاظ على حقها في التعبير عن رأيها، وفقا لصحيفة independent.

وكانت سانت كلير، البالغة من العمر 26 عامًا، قد كشفت الشهر الماضي عن أنها أنجبت الطفل الثالث عشر لماسك، وأقامت دعوى قضائية في فبراير الماضي أمام المحكمة العليا في نيويورك للحصول على الحضانة الكاملة للطفل، المعروف باسم "RSC".

كما طلبت من المحكمة إجبار ماسك على إجراء اختبار أبوة لتأكيد نسب الطفل إليه، وهو ما أكده ممثلها القانوني سابقًا.

من جانبها، ادعت سانت كلير، وهي شخصية بارزة في حركة "MAGA"، أن ماسك حاول إغراءها ماليًا وإسكاتها عبر أمر قضائي يمنعها من الحديث عن القضية. وأكدت أنها بذلت جهودًا كبيرة لحل النزاع بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء.

وردًا على هذه الاتهامات، لم يتطرق ماسك بشكل مباشر إلى مزاعم سانت كلير، لكنه تفاعل بكلمة واحدة "واو" على منشور في موقع "X" يزعم أن سانت كلير حاولت "الإيقاع به" لمدة خمس سنوات.

ووفقًا لسانت كلير، فقد بدأت علاقتها مع ماسك في مايو 2023، وأنجبت طفلهما في يناير 2024. كما نشرت في 14 فبراير إعلانًا على موقع "X" قالت فيه إنها أنجبت طفلًا من ماسك قبل خمسة أشهر، مشيرة إلى أنها أخفت الأمر لحماية خصوصية الطفل وسلامته.

وبحسب الوثائق المقدمة إلى المحكمة، لم يحضر ماسك ولادة الطفل، لكنه زار سانت كلير وطفلها حديث الولادة لمدة ساعتين بعد أيام من الولادة. وفي إحدى الرسائل النصية المتبادلة، بدا أن ماسك يعترف بنسب الطفل، لكنه أشار إلى ضرورة ألا يحمل الطفل اسمه الأخير لأسباب أمنية.

وتأتي هذه التطورات في إطار نزاع قانوني يتعلق بحضانة الطفل ودعمه المالي، حيث تحث سانت كلير ماسك على تطبيق نفس الشفافية التي يدعو إليها في الشؤون العامة على حياته الخاصة.