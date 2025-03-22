80.3 مليار دولار عائدات سياحية في شنغهاي خلال 2024

ذكرت السلطات المحلية أن بلدية شنغهاي بشرقي الصين حققت عائدات سياحية قياسية بلغت 1ر576 مليار يوان (حوالي 3ر80 مليار دولار أمريكي) في عام 2024.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، أنه من إجمالي الإيرادات، حققت إيرادات السياحة المحلية حوالي 3ر497 مليار يوان، في حين سجلت السياحة الوافدة نحو 1ر11 مليار دولار أمريكي، وكلاهما سجلا رقما تاريخيا، وفقا لمكتب الثقافة والسياحة في البلدية.

واستقبلت شنغهاي العام الماضي 390 مليون زيارة سياحية محلية وأكثر من 7ر6 ملايين زيارة سياحية وافدة.

وأطلقت البلدية مؤخرا خطة مدتها ثلاث سنوات لتعزيز التنمية عالية الجودة لصناعة السياحة، تهدف إلى أن تصبح مدينة سياحية ذات شهرة عالمية.

وبعد نجاح منتجع ديزني شنغهاي، تجرى الاستعدادات للافتتاح الصيفي لمنتجع ليقولاند شنغهاي، بينما تعتزم شركة الترفيه الأمريكية "وارنر بروز" إطلاق جولة استوديو هاري بوتر في شنغهاي في عام 2027.

وتستفيد البلدية من إمكانات السياحة من خلال تطوير منتجات السفر المتنوعة بهدف ترسيخ نفسها كوجهة رئيسية للسياحة الوافدة في الصين.