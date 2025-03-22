اتحاد تجارة التجزئة في ألمانيا يؤيد تحديد سقف أسبوعي لساعات العمل

أيد الاتحاد الألماني لتجارة التجزئة تحديد حد أقصى لساعات العمل أسبوعيا بدلا من يوميا.

وقال رئيس الاتحاد، ألكسندر فون برين، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "نعتقد أن الاقتراح الخاص بهذا الشأن المنبثق عن اتفاق المحادثات الاستطلاعية لتشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي جيد للغاية، وليس فقط لنا نحن أرباب العمل، أيضا موظفونا يرغبون في مزيد من المرونة".

ويرى برين أن تغيير الحد اليومي لساعات العمل إلى حد أسبوعي من شأنه أيضا أن يساهم في التوفيق بين المهام الأسرية والمهنية، وقال: "سيكون هذا وضعا مربحا للجانبين. (...) خاصة وأن المقترح يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي. لقد حان الوقت لأن نستفيد أيضا بالكامل من هذا المساحات في التصرف في ألمانيا".

ومن ناحية أخرى، قال برين إنه لا يؤيد أن تظل جميع المتاجر مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساء، أو حتى منتصف الليل، وأضاف: "بالنسبة لمتاجر التجزئة غير الغذائية، من المهم أن تكون مفتوحة عندما يكون هناك تردد في المدن - أي عندما يوجد كثير من الناس هناك"، موضحا أن هذا الأمر يختلف من مكان إلى آخر، مشيرا إلى أن متاجر المواد الغذائية تفعل هذا بالفعل في العديد من الأماكن.

ووفقا لقانون ساعات العمل الألماني، لا يجوز عموما أن تتجاوز ساعات العمل في اليوم الواحد ثماني ساعات. وجاء في اتفاق المحادثات الاستطلاعية بين التحالف المسيحي والاشتراكيين أنه وفقا للتوجيه الأوروبي لساعات العمل، فإن قانون ساعات العمل سوف ينص مستقبلا على إمكانية تحديد حد أقصى أسبوعي لعدد ساعات العمل بدلا من يومي.