أسهم أوروبا تهبط بقيادة شركات السفر

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بقيادة أسهم شركات السفر بعد اندلاع حريق أدى لإغلاق مطار هيثرو البريطاني في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم آثار التوتر التجاري المتصاعد.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 08.15 بتوقيت غرينتش بقيادة خسائر المؤشر الفرعي لقطاع السفر والترفيه الذي انخفض 2.1 بالمئة.

وتعرضت شركات الطيران لضغوط بعد أن تسبب حريق هائل في إغلاق مطار هيثرو في لندن. وانخفض سهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) 3.1 بالمئة ولوفتهانزا 1.2 بالمئة وإير فرانس كيه.إل.إم اثنين بالمئة وإيزي جت 1.3 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع مدعوما بشكل رئيسي بتطورات في ألمانيا حيث صوت المجلس الأدنى بالبرلمان (البوندستاج) على خطة لزيادة كبيرة في الإنفاق تهدف إلى إنعاش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا وزيادة النفقات العسكرية. ومن المقرر أن يصوت المجلس الأعلى في البرلمان على الخطة اليوم الجمعة.

وأثرت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على السوق خلال الأسبوع، لا سيما بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام ورفع تقديرات التضخم بسبب تزايد حالة عدم اليقين تجاه الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهوى سهم دوجلاس الألمانية للعطور ومستحضرات التجميل 18.3 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله.