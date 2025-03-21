نايكي تتجاوز التوقعات رغم انخفاض إيراداتها ربع السنوية

أعلنت شركة نايكي الأمريكية العملاقة للملابس الرياضية يوم أمس الخميس تراجع إيراداتها بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 3ر11 مليار دولار في الربع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بشكل طفيف.

وانخفضت الأرباح الفصلية بنسبة 32% لتصل إلى 794 مليون دولار، بينما تجاوزت أرباح السهم الواحد البالغة 54 سنتا أمريكيا بشكل كبير توقعات المحللين البالغة 29 سنتا.

وعقب الإعلان عن النتائج، ارتفع سعر سهم نايكي بأكثر من 3% في معاملات ما بعد ساعات التداول الأمريكية.

وكان أحد العوامل التي أدت إلى انخفاض المبيعات هو تراجع الأعمال في الصين بنسبة 17%.

وفي شهر أكتوبر من العام الماضي، عاد إليوت هيل المخضرم في شركة نايكي من التقاعد ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وكان جزء من استراتيجية سلفه جون دوناهو التركيز بشكل أكبر على المبيعات المباشرة. ومع ذلك، كان الجانب السلبي هو أن مساحة الرفوف التي أخلتها نايكي في المتاجر قد ملأتها منتجات المنافسين، ما جعل المستهلكين أكثر معرفة بالعلامات التجارية المنافسة.

وقال هيل: "إن التقدم الذي أحرزناه في تحقيق الأولويات الاستراتيجية /اربح الآن/ التي التزمنا بها قبل 90 يوما يعزز ثقتي بأننا نسير على الطريق الصحيح".

وأضاف أن "الأمر المشجع هو أن شركة نايكي أحدثت تأثيرا في هذا الربع من العام من خلال الريادة في مجال الرياضة- من خلال سرد قصص الرياضيين ومنتجات الأداء واللحظات الرياضية الكبيرة".