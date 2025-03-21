أداء قوي للدولار بعد إشارات من المركزي الأمريكي حول الفائدة

سجل الدولار الأمريكي أداء قويا مقابل نظرائه الرئيسيين اليوم الجمعة بعد أفضل أداء يومي له في ثلاثة أسابيع إثر إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، 103.81 بحلول الساعة 00.36 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 0.36 بالمئة أمس الخميس.

وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 103.19 هذا الأسبوع بعد انخفاض مطرد من مستوى 110.17 الذي سجله في 13 يناير وكان الأعلى له منذ أواخر عام 2022 تحت ضغط من المخاوف من احتمال أن تؤدي الحرب التجارية العالمية التي تسببت فيها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ركود في الولايات المتحدة.

وأبقى صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وألمحوا إلى خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما في وقت لاحق من هذا العام، وهو نفس متوسط التوقعات قبل ثلاثة أشهر.

وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى بيبرستون "مع اقترابنا من إعلان ترامب عن رسوم مضادة في الثاني من أبريل، هناك احتمال متزايد بأن يقوم المستثمرون في السوق بتقليص مراكز البيع على المكشوف بالدولار الأمريكي والسعي إلى الحفاظ على موقف أكثر حيادية".

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر عند 1.0854 دولار بعد انخفاضه 0.45 بالمئة أمس الخميس.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.2961 دولار.

وارتفع الدولار 0.07 بالمئة إلى 148.88 ينا واستقر مقابل نظيره الكندي عند 1.4321 دولار كندي.

ونزل الدولار النيوزيلندي بأكثر من واحد بالمئة، رغم بيانات صدرت أمس الخميس أظهرت أن الاقتصاد بدأ يخرج ببطء من الركود في الربع الأخير.

واستقر الدولار الأسترالي نسبيا عند 0.6303 دولار أمريكي، بعد انخفاض 0.86 بالمئة.