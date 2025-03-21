الذهب قرب أعلى مستوى له على الإطلاق وسط طلب على الملاذ الآمن

استقر الذهب اليوم الجمعة ليتداول قرب أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

وظل الذهب في المعاملات الفورية عند 3043.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.30 بتوقيت غرينتش. ووصل المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة. وزاد بنحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3051.90 دولارا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 91 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في غارات جوية على أنحاء القطاع أمس الخميس بعد أن استأنفت إسرائيل القصف والعمليات البرية منهية فعليا وقفا لإطلاق النار استمر شهرين.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء معدل الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ثابتا عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة. ويتوقع صناع السياسات أن يخفض البنك المركزي الفائدة مرتين وبمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما بنهاية العام.

ودفعت سلسلة من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية الذهب إلى ارتفاعات قوية في عام 2025، وسجل 16 مستوى قياسيا مرتفعا أربعة منها فوق حاجز الثلاثة آلاف دولار للأوقية.

وساهمت عدة عوامل في هذه المسيرة الصعودية بما في ذلك التوتر الذي يسود السوق بسبب حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، وتجدد التوتر في الشرق الأوسط.

وعادة ما ينظر للذهب الذي لا يدر عوائد على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، كما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 33.45 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 985.55 دولارا فيما هبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 950.47 دولارا.