إغلاق مطار هيثرو بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية

من المقرر إغلاق مطار هيثرو طوال اليوم الجمعة بعد اندلاع حريق في محطة كهرباء فرعية تغذي المطار.

وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتم إجلاء أكثر من 100 شخص بعد أن كافحت طواقم الإطفاء حريقا في محطة كهربائية فرعية في غرب لندن بدأ في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية.

وأعلن المطار أنه من بين المتضررين من انقطاع الكهرباء.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو: "يشهد مطار هيثرو انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي في جميع أنحاء المطار بسبب حريق كبير في محطة كهرباء فرعية قريبة. وفي الوقت الذي تستجيب فيه فرق الإطفاء للحادث، لا يزال موعد استعادة التيار الكهربائي غير واضح".

وتابع أنه "للحفاظ على سلامة مسافرينا وزملائنا، ليس لدينا خيار سوى إغلاق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 (23.59 بتوقيت غرينتش) يوم 21 مارس 2025. نتوقع اضطرابات كبيرة خلال الأيام القادمة، وننصح المسافرين بعدم التوجه إلى المطار تحت أي ظرف من الظروف حتى إعادة فتحه".

وأضاف "سنعلن عن أحدث المستجدات فور ورود معلومات إضافية حول استئناف العمليات. نعلم أن هذا الأمر سيكون مخيبا للآمال بالنسبة للمسافرين، ونؤكد أننا نبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة".

وقالت فرقة إطفاء لندن إن النيران اشتعلت في محول داخل المحطة الفرعية، وإنه يوجد 10 سيارات إطفاء وحوالي 70 من رجال الإطفاء في مكان الحادث في شارع نستلز في هايز غرب لندن.

وتم إجلاء حوالي 150 شخصا من العقارات المحيطة وتم فرض طوق أمني في المنطقة كإجراء احترازي.

وذكرت شبكات الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية في منشور على منصة إكس إن هناك انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي في المنطقة مما أثر على أكثر من 16 ألفا و 300 منزل.