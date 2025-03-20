صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 32ر0 % ليصل إلى 27ر3240 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 32ر0 % ليصل إلى 07ر1232 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 11ر0 % ليصل إلى 22ر3233 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 11ر0 % ليصل إلى 39ر1229 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 2ر6 كوبيك ليصل إلى 558ر11 روبل.