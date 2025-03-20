أكثر من 12 ألف متجر في بريطانيا تغلق أبوابها نهائياً في 2024

أظهرت إحصاءات جديدة أن هناك نحو 35 متجرا في بريطانيا كانت تغلق أبوابها بشكل يومي العام الماضي، في ظل استمرار الضغوط على مناطق التسوق الرئيسية.

ورغم ذلك، أظهرت البيانات تسجيل عدد أقل من عمليات الإغلاق بالمقارنة مع عام 2023، حيث أفادت العديد من الشركات بمرونة إنفاق العملاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الخميس.

وتوصلت البيانات الواردة من شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أن 12 ألفا و804 من متاجر التجزئة والأماكن الترفيهية ومنافذ تقديم الخدمات، أغلقت أبوابها في عام 2024.

وسجلت شركة الخدمات المالية والمهنية انخفاضا صافيا بلغ قدره 3802 متجر في الشوارع الرئيسية ومجمعات البيع بالتجزئة ومراكز التسوق على مدار العام، بعد أن تم افتتاح 9002 متجر جديد.

إلا أن أحدث الإحصاءات أشارت إلى تحسن الوضع في الشوارع الرئيسية، بعد أن تم إغلاق 14 ألفا و801 متجر في عام 2023.

ومع ذلك، كان عدد المتاجر الجديدة التي تم افتتاحها أقل قليلا أيضا مما كان عليه الحال في عام 2023، عندما تم افتتاح 9138 متجرا جديدا في إنجلترا واسكتلندا وويلز.