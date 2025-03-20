الدولار يستقر مع إشارة المركزي الأمريكي لخفض الفائدة

استقر الدولار اليوم الخميس قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى ترجيح خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من الضبابية التي تكتنف تبعات فرض رسوم جمركية.

ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في أربعة أشهر قبل قرار السياسة النقدية المتوقع صدوره من بنك إنجلترا.

وتوقع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة أن من المرجح خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مرتين في وقت لاحق من هذا العام، وهو نفس المعدل في متوسط توقعات قبل ثلاثة أشهر، رغم تنبؤهم بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.

وقال كيري كريج محلل السوق الاستراتيجي في جيه.بي مورجان أسيت مانجمينت "ليس لدى الاحتياطي الاتحادي كل الإجابات لكنه يواجه العديد من الأسئلة بشأن كيفية تفسيره للنقلة في الاقتصاد الأمريكي وأثر السياسات المتبعة... في الوقت الراهن، يبدو أن السوق اطمأنت لفكرة أن الاحتياطي الاتحادي مستعد للتحرك وقت الحاجة".

وسوق اليابان مغلقة اليوم الخميس بسبب عطلة عامة، مما أدى لجلسة تداولات هادئة في آسيا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1 بالمئة مسجلا 103.51 لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات عند 1.0894 دولار.

ولامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في أربعة أشهر مسجلا 1.3015 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن يستقر عند 1.2992 دولار في الساعة 06.00 بتوقيت غرينتش قبل قرار السياسة النقدية المتوقع صدوره من بنك إنجلترا الذي تشير التنبؤات إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

واكتسب الين بعض القوة مسجلا 148.46 مقابل الدولار بعد يوم من إبقاء بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير وحذر من أن تزايد الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي بما يشير إلى أن توقيت أي رفع جديد لأسعار الفائدة سيعتمد على تبعات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.

واستقرت الليرة التركية عند 37.99 للدولار في التعاملات الآسيوية بعد أن هوت إلى مستوى منخفض على نحو قياسي بلغ 42 مقابل الدولار أمس الأربعاء.

وهبط الدولار الأسترالي 0.31 بالمئة إلى 0.6338 دولار أمريكي بعد تراجع مفاجئ في التوظيف في فبراير رغم استقرار معدل البطالة.

وتراجع أيضا الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 0.5786 دولار أمريكي رغم أن بيانات أظهرت أن الاقتصاد تعافى من ركود ونما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع السابق.