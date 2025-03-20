تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية في الصين

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستواها في الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 1ر3% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 6ر3%.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن أسعار الفائدة الأولية تعكس مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني خفض هذه الفائدة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.

وخلال العام الماضي خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأولية، ومعدلات الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية، لمساعدة الاقتصاد على التعافي.

وأظهرت أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة لقروض الشركات تراجع إلى حوالي 3ر3% في فبراير الماضي، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع متوسط الفائدة لقروض التمويل العقاري الشخصية بنحو 70 نقطة أساس إلى 1ر3%.

وبحسب تقرير عمل الحكومة للعام الحالي، قررت الصين تبني سياسة الاقتصادية مرنة بدرجة معتدلة.

وفي أوائل الشهر الحالي قال محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونج شنج، في مؤتمر صحفي إن البنك المركزي سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة عند الحاجة خلال العام الحالي، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والمالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى أداء الأسواق المالية.

وأوضح بان أن متوسط نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية الصينية يبلغ حاليًا 6ر6%، مما يتيح مجالًا لمزيد من التخفيض، مضيفًا أن هناك مجالًا أيضًا لخفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الهيكلية، التي توفر دعمًا للسيولة للبنوك التجارية.