جنرال موتورز تعتزم إطلاق جيل جديد من الشاحنة الخفيفة شيفروليه سيلفرادو

تعتبر الشاحنة الخفيفة شيفروليه سيلفرادو من أكثر الشاحنات الخفيفة شعبية في الولايات المتحدة حيث بلغت مبيعاتها خلال العام الماضي أكثر من 540 ألف شاحنة.

وتشير الصور التي التقطها مصورون خلسة إلى الشاحنة سيلفرادو 1500 المقبلة ستكون بمثابة جيل جديد من هذا الطراز والمتوقع عرضها في أواخر العام المقبل باعتباره طراز 2027.

وأشار موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن حجم وشكل سيلفرادو بشكل عام يبدو استمرارا للجيل الحالي، لكن من الصعب تحديد هذه الأبعاد بالفعل دون رؤية الجيل الجديد الذي تم عرض صورته تحت غطاء تمويه ثقيل. ويمكن رؤية ما يبدو أنها مصابيح أمامية جاهزة للإنتاج بارزة من خلف الأغطية.

كما يبدو أن الوحدات الجديدة تحاكي تصميم مصابيح الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) الموجودة في الجيل الحالي من شاحنات شيفروليه إتش.دي. كما يتميز الجزء الخلفي من الشاحنة بتصميم جديد لمخرج عادم رباعي الرؤوس يحل محل تصميم مخرج العادم المزدوج الحالي.

كما تتيح الصور التي تم التقاطها خلسة نظرة أولى على التصميم الداخلي المُحدّث للشاحنة سيلفرادو، والذي سيضمّ بوضوح مساحة واسعة من الشاشات. كما تضمّ لوحة القيادة لوحًا زجاجيًا واحدًا متصلا يمتدّ من أمام السائق نحو منتصف المقصورة.