بنوك الإمارات تمنح قروضاً شخصية استهلاكية بقيمة 75.5 مليار درهم في 2024

نمت القروض الشخصية الاستهلاكية بقرابة 18% خلال العام الماضي 2024 وفق بيانات حديثة للمصرف المركزي أوضحت أن بنوك الدولة قد منحت 75.5 مليار درهم كقروض شخصية جديدة لأغراض استهلاكية خلال العام المنقضي.

وبلغ الرصيد التراكمي لقروض الاستهلاك 502 مليار درهم حتى ديسمبر الماضي مستحوذة على الحصة الأكبر بنسبة 85.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية الممنوحة للمقيمين بالدولة.

وتشمل أوجه الاقتراض الاستهلاكي في العادة العديد من الأوجه كتمويل السيارات وبطاقات الائتمان وتمويلات السلع والشراء والخدمات المختلفة.

فيما وازت القروض الشخصية الممنوحة لتأسيس الأعمال حصة 14.6% من إجمالي رصيد القروض الشخصية للمقيمين بإجمالي 86 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وبشكل عام شكلت القروض الشخصية بجميع فئاتها وأنشطتها المختلفة حصة بلغت مجتمعة 32% من إجمالي اقتراض المقيمين بالإمارات حتى نهاية 2024.