طيران الإمارات تتوقع ذروة سفر عبر مطار دبي بين 21 و23 مارس

توقعت طيران الإمارات أن تشهد أعداداً كبيرة من المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس 2025، داعيةً المسافرين إلى تسجيل الوصول مبكراً لضمان تجربة سفر سلسة وتجنب التأخير.

ويرجع سبب الذروة في السفر مع انتهاء موسم المعارض الكبرى في دبي قبيل شهر رمضان ما رفع نسبة حجوزات المغادرة.

وأكدت الشركة في تحديث على موقعها الشبكي على أهمية التحقق من المستندات اللازمة وإتمام إجراءات السفر في وقت مبكر.

كما أوصت بتحميل تطبيق طيران الإمارات للحصول على بطاقة صعود رقمية عند تسجيل الوصول عبر التطبيق أو من خلال موقعها الإلكتروني.

وأضافت طيران الإمارات أن "كاونترات" تسجيل الوصول ستفتح قبل 24 ساعة من موعد الرحلة، حيث يمكن للمسافرين تسجيل الوصول وتسليم أمتعتهم مسبقاً. أما بالنسبة للمسافرين إلى الولايات المتحدة، فسيتم فتح الكاونترات قبل 12 ساعة من موعد الرحلة، مع إمكانية تسجيل الوصول الفعلي وتسليم الأمتعة مبكراً.

وأوضحت أنه بإمكان استكمال إجراءات السفر من خلال مركز تسجيل الوصول الجديد في ICD Brookfield Place بمركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمسافرين إنهاء إجراءات السفر من 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل موعد الرحلة.

كما يمكن للمسافرين من المناطق الشمالية تسجيل الوصول في محطة حافلات عجمان المركزية وإنهاء إجراءات السفر من 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل موعد الرحلة.