Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
أعمال

طيران الإمارات تتوقع ذروة سفر عبر مطار دبي بين 21 و23 مارس

undefined's profile picture

لؤي عبدالله

توقعت طيران الإمارات أن تشهد أعداداً كبيرة من المسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس 2025، داعيةً المسافرين إلى تسجيل الوصول مبكراً لضمان تجربة سفر سلسة وتجنب التأخير.

ويرجع سبب الذروة في السفر مع انتهاء موسم المعارض الكبرى في دبي قبيل شهر رمضان ما رفع نسبة حجوزات المغادرة.

وأكدت الشركة في تحديث على موقعها الشبكي على أهمية التحقق من المستندات اللازمة وإتمام إجراءات السفر في وقت مبكر.

كما أوصت بتحميل تطبيق طيران الإمارات للحصول على بطاقة صعود رقمية عند تسجيل الوصول عبر التطبيق أو من خلال موقعها الإلكتروني.

وأضافت طيران الإمارات أن "كاونترات" تسجيل الوصول ستفتح قبل 24 ساعة من موعد الرحلة، حيث يمكن للمسافرين تسجيل الوصول وتسليم أمتعتهم مسبقاً. أما بالنسبة للمسافرين إلى الولايات المتحدة، فسيتم فتح الكاونترات قبل 12 ساعة من موعد الرحلة، مع إمكانية تسجيل الوصول الفعلي وتسليم الأمتعة مبكراً.

وأوضحت أنه بإمكان استكمال إجراءات السفر من خلال مركز تسجيل الوصول الجديد في ICD Brookfield Place بمركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمسافرين إنهاء إجراءات السفر من 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل موعد الرحلة.

كما يمكن للمسافرين من المناطق الشمالية تسجيل الوصول في محطة حافلات عجمان المركزية وإنهاء إجراءات السفر من 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل موعد الرحلة.