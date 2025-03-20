الصين تبقي على أسعار فائدة الإقراض دون تغيير

أبقت الصين اليوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة للشهر الخامس على التوالي في مارس آذار، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.1 بالمئة وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.6 بالمئة.

وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز وشمل 33 مشاركا في السوق هذا الأسبوع توقع 29، وبما يمثل 88 بالمئة، عدم حدوث أي تغييرات في أي من السعرين.

وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وخفضت البنوك الصينية في أكتوبر 2024 الفوائد على الإقراض بهوامش أكبر من المتوقع من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.