دويتشه بنك الألماني يعتزم شطب ألفي وظيفة وتقليص الفروع

يعتزم مصرف دويتشه بنك الألماني شطب حوالي ألفي وظيفة هذا العام في إطار استراتيجية أوسع لخفض التكاليف.

كما يخطط البنك لتقليص عدد فروعه بشكل أكبر، وهو توجه يتماشى مع عمليات تقليص الحجم التي اتبعها في السنوات الأخيرة.

وخلال مؤتمر نظمه مورجان ستانلي، وصف الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينج عمليات إغلاق الفروع بأنها تشمل "عددا كبيرا".

وأشار إلى أن التكاليف المرتبطة بتسريح الموظفين تم احتسابها مسبقا.

وأكد متحدث باسم البنك أن إغلاق الفروع يندرج ضمن الإجراءات المعلنة سابقا، موضحا أنه لا يوجد برنامج جديد للتوفير يتم طرحه.

واتجه دويتشه بنك بشكل متزايد نحو الخدمات المصرفية الرقمية، مع خطط لتعزيز الاستشارات عبر الفيديو والهاتف للعملاء الأفراد.

وكان البنك أعلن في سبتمبر الماضي عن نيته إغلاق "عدد متوسط من الفروع ذات الحجم الصغير" ضمن هذه الاستراتيجية، مع بدء مفاوضات مع مجلس العاملين بشأن هذه التغييرات.

ويعمل لدى البنك حاليا حوالي 90 ألف موظف حول العالم، بينما يشغل في ألمانيا وحدها حوالي 380 فرعا، بالإضافة إلى 470 فرعا تديرها شركته التابعة بوست بنك.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن سيوينج عن مبادرة إعادة هيكلة جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة من خلال تقليص مستويات الإدارة والاستفادة بشكل أكبر من الذكاء الاصطناعي.

ويأمل البنك أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين العائد على حقوق المساهمين، مستهدفا تحقيق أكثر من 10% في عام 2025، مقارنة بـ 7ر4 % العام الماضي.

وجاءت النتائج المالية للبنك في عام 2024 دون التوقعات، حيث سجل أرباحا قبل الضرائب بلغت 3ر5 مليارات يورو (8ر5 مليارات دولار)، بانخفاض 7% عن العام السابق.