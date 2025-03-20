أسعار النفط ترتفع بفعل بيانات أمريكية وتوتر الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وسط تراجع مخزونات الوقود الأمريكية وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 71.18 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02.13 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 67.50 دولارا.

وارتفعت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عن انخفاض عند 300 ألف برميل توقعه استطلاع لرويترز.

إلا أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.7 مليون برميل، متجاوزة الزيادة المتوقعة عند 512 ألف برميل.

وزادت علاوات المخاطر العالمية بعد أن أطلقت إسرائيل عملية برية جديدة أمس الأربعاء في غزة بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر قرابة الشهرين.

كما واصلت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على أهداف للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الجماعة على سفن بالبحر الأحمر.