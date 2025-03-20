ارتفاع قياسي لأسعار الذهب.. هل يكسر حاجز 3100 دولار قريباً؟

قفز الذهب لمستوى قياسي مرتفع اليوم الخميس بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، مما عزز من جاذبية الذهب وسط استمرار الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3052.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.30 بتوقيت غرينتش. وكان سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3055.31 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3061.00 دولارا.

وأبقى المركزي الأمريكي أمس الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 4.25-4.50 بالمئة.

إلا أن صناع السياسات في المركزي الأمريكي لا يزالون يتوقعون أن يخفض البنك الفائدة مرتين كل منهما بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يتطابق مع توقعاتهم الصادرة في ديسمبر كانون الأول.

وساهمت الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، وتجدد التوتر في الشرق الأوسط بعد أن استأنفت إسرائيل الغارات الجوية على غزة، في مسيرة قياسية للذهب الذي سجل 16 مستوى قياسيا مرتفعا منذ بداية 2025 وحتى الآن أربعة منها فوق حاجز الثلاثة آلاف دولار للأوقية.

وعادة ما يُنظر للذهب الذي لا يدر عوائد على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية كما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.84 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 996.80 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 959.65 دولارا.