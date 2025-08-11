16 % تراجع عدد المسافرين عبر المطارات الألمانية

على الرغم من ارتفاع عدد المسافرين في المطارات الألمانية بنسبة 2.8% في النصف الأول من هذا العام، لا يزال قطاع الطيران التجاري في ألمانيا يعاني من مشكلات، بحسب الاتحاد الألماني للطيران.

وذكر الاتحاد اليوم الاثنين أن إجمالي عدد المسافرين في المطارات الألمانية خلال النصف الأول من هذا العام بلغ99.4مليون مسافر، لكنه لا يزال أقل بنسبة 16% تقريبا عن مستوى ما قبل الجائحة الذي سُجل في عام 2019.

وفي الفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع عدد المسافرين بنسبة 10%.

وأشار ينس بيشوف، رئيس الاتحاد والرئيس التنفيذي لشركة "يورو وينغز" للطيران، إلى أن ألمانيا متأخرة في ذلك عن الدول الأوروبية الأخرى، عازيا ذلك إلى ارتفاع الضرائب والرسوم، وقال: "العواقب واضحة في كل مطار تقريبا في ألمانيا: شركات الطيران تسحب طائراتها من الخدمة وتنشرها في دول أوروبية أخرى بتكاليف أكثر تنافسية".

ووفقا لحسابات الاتحاد، نقلت شركات طيران منخفضة التكلفة، مثل "رايان إير" و"إيزي جيت"، ما يقرب من طائرة من بين كل ثلاث طائرات كانت متمركزة سابقا في ألمانيا إلى خارج البلاد منذ عام 2019. ومن أصل 190 طائرة، لم يتبقَّ من أسطولها في ألمانيا سوى 130 طائرة.

وذكر الاتحاد أن هذا لا يُقلل من الربط الدولي لألمانيا فحسب، بل يسبب أيضا خسائر اقتصادية بالمليارات.

وأوضح الاتحاد أن كل طائرة تقوم برحلات متوسطة المدى تدعم حوالي 170 وظيفة، وتساهم بنحو 70 مليون يورو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ولتحقيق مسار أوروبي نموذجي، قال بيشوف إنه يجب خفض الرسوم الحكومية البالغة حوالي 35 يورو لكل راكب إلى النصف، مضيفا أن خطة الحكومة الألمانية لخفض ضريبة الطيران في عام 2026 والتي تخلت عنها - كانت ستُرسل إشارة مهمة لشركات الطيران.