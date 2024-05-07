أحمد بن سعيد يتصدر قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة 2024

المصدر: دبي ـ البيان

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تصدرت دولة الإمارات قائمة «أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط» لعام 2024 والتي أصدرتها «فوربس الشرق الأوسط»، معلنة تصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، القائمة، حيث سلطت القائمة الضوء على القادة الذين يعملون على تعزيز قطاع السياحة.

وأوضحت «فوربس الشرق الأوسط» أن الرؤساء التنفيذيين المُصنفين في القائمة يمثلون تسع دول من المنطقة، في وقت تصدرت فيه دولة الإمارات التصنيف بـ54 مشاركة، تليها السعودية بـ19 مشاركة، ومصر بتسع مشاركات.

ولفتت إلى أن هذه الدول الثلاثة تمثل مجتمعة ما نسبته 82% من التصنيف، في وقت هيمن فيه قطاع الفنادق والمنتجعات على القائمة بواقع 50 مشاركة، يليه شركات الطيران بواقع 17 مشاركة، ثم قطاع تطوير السياحة بواقع 11 مشاركة.

وتصدر قائمة العام الجاري، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، التي تملك أكبر أسطول في العالم من طائرات «بوينغ 777»

و«إيرباص A380». ومع نهاية ديسمبر 2023، ضم أسطولها 260 طائرة في الخدمة، وسيرت رحلات إلى 143 وجهة.

وحل معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بالمركز الثالث، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في المركز الخامس ، وحل هشام القاسم الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة وصل»، في المركز السابع، و حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أدنيك»، في المركز الثامن، ثم الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ميرال»، محمد عبدالله الزعابي في المركز العاشر.

وجاء الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث في المركز الـ13، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، إيلينا سورليني في المركز الـ16، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس في المركز الـ18، والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ لمجموعة أكور، دانكن أورورك، في المركز الـ20، في ما حل الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، في المركز الـ23.

وأفادت «فوربس الشرق الأوسط» بإنه ولإعداد قائمة «أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة 2024»، فقد صنفت القادة المُقيّمين في منطقة الشرق الأوسط استناداً إلى عوامل متنوعة شملت: حجم أعمال الشركة، بما في ذلك عدد الفنادق، والغرف، والإيرادات، وقيم الاستثمارات والأصول، وغيرها، إلى جانب ملكية الشركة والأصول، والخبرة المهنية، والمناصب التي يتولاها القائد، بالإضافة إلى إنجازاته الأخرى.

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