الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية واليوان يرتفع بفضل التحفيز

جرى تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية اليوم الاثنين، متأثرا بالتقلبات في سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية وسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

واقترب اليورو من أعلى مستوى له في خمسة أشهر بعد أن اتفقت الأحزاب الألمانية يوم الجمعة على اتفاق مالي من شأنه تعزيز الإنفاق الدفاعي وإنعاش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال محللا جولدمان ساكس دومينيك ويلسون وكاماكشيا تريفيدي إن الأسواق الكلية شهدت "تحولين جذريين" خلال الشهر الماضي.

وأوضحا في مذكرة أن التحول الأول هو "إعادة تقييم بالخفض" للأصول الأمريكية "على خلفية تقلبات الرسوم الجمركية وبيئة الضبابية السياسية الأوسع نطاقا التي خلقتها الإدارة الجديدة"، بينما الثاني هو "إعادة تقييم حادة بالرفع للمحفز المالي في ألمانيا".

وبلغ سعر اليورو 1.0879 دولار، منخفضا قليلا عن مستوى 1.0947 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ 11 أكتوبر.

وأعلن المستشار الألماني القادم فريدريش ميرتس يوم الجمعة أنه حصل على دعم حاسم من حزب الخضر لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي.

ومن المرجح أن يوافق البرلمان المنتهية ولايته على الاتفاق هذا الأسبوع. ويشمل الاتفاق صندوقا بقيمة 500 مليار يورو (544 مليار دولار أمريكي) للبنية التحتية، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في قواعد الاقتراض.

وصعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر في التعاملات الخارجية، حيث بلغ سعره 7.2400 يوان للدولار. وارتفع اليوان الأربعاء الماضي إلى 7.2158 يوان للدولار لأول مرة منذ 13 نوفمبر.

وكشف مجلس الدولة الصيني أمس الأحد عن "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، تتضمن تدابير تشمل زيادة دخل السكان وإطلاق برنامج لدعم رعاية الأطفال.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، تغيرا يذكر عند 103.71 في الجلسة الآسيوية، بفارق أقل من 0.5 بالمئة عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 103.21 الذي سجله الثلاثاء الماضي.

وانخفض المؤشر ستة بالمئة تقريبا عن أعلى مستوى له في أكثر من عامين عند 110.17 الذي لامسه في منتصف يناير، إذ تحول التفاؤل بأن رئاسة ترامب ستحفز النمو إلى مخاوف من أن سياساته التجارية قد تسبب ركودا.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف العام تقريبا في مارس وارتفاع توقعات التضخم بشكل حاد وسط مخاوف من تأثير رسوم ترامب الجمركية الواسعة والتي أشعلت حربا تجارية عالمية.

ولم يشهد الدولار تغيرا يذكر عند 148.70 ين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسته النقدية دون تغيير يوم الأربعاء.

وارتفع الدولار 0.13 بالمئة إلى 148.83 ين.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2927 دولار، مع توقع إبقاء بنك إنجلترا على سياسته النقدية دون تغيير يوم الخميس.

واستقر سعر بتكوين عند حوالي 83 ألف دولار.